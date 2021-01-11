佐登-KY(4190)看好年前微整趨勢，預計來客數比平時增加四到五成，2021年預期在疫情減緩加上醫美佔比拉高，全年稅後盈餘有機會挑戰新高。

考量秋冬疫情再起及群聚感染風險，今年大型尾牙取消達7成之多，尤其以新竹科學園區最大宗，包括鴻海、仁寶、廣達、華碩等國內科技大廠紛取消實體尾牙，改以發放獎金或線上抽獎為主，反倒也帶動年前微整已成趨勢，預計來客數比平時增加四到五成。

根據元大研究中心調查，預計到2023年非手術類醫美市場規模將達到1610億元，相較於韓國2018年醫美每千人滲透率為86.2%，兩岸僅是韓國的1/6為14.8%，未來商機無限。

搶占美麗經濟，亞洲最大美容美體直營品牌佐登-KY也與醫師合作，跨業開設佐登微爾醫美診所，搶在農曆年前在台開設六家醫美診所，業績強強滾。

佐登-KY總經理陳佳琦表示，台灣佐登微爾醫美集團，自第一家2020年9月20日於員林開幕後，緊接在台中、桃園、高雄、新竹、台南及台北，預計第一季前台灣七家醫美診所佈局完畢，醫學美容加上生活美容與術前術後保養品熱銷，佐登雙美金三角的一站式服務體驗，帶動業績加乘跳升，預期在疫情減緩加上醫美佔比拉高，營益率將明顯提升，全年稅後盈餘有機會挑戰新高。

(時報資訊)