CloudMile萬里雲今（11日）宣布完成1000萬美元（約為新台幣2.8億元）的B輪募資，該輪募資由國際創投Substance Capital領投、中華開發資本、萬豐資本等原有投資團隊加碼注資，元大亞洲、工研院及資策會共同成立的數位經濟基金也正式加入投資人行列，下一步將於東南亞的經濟樞紐-馬來西亞及印尼雅加達設立新據點，擴張品牌服務範疇並延攬更多國際人才，透過多區併進的營運策略，深根亞洲地區的產業影響力。

今年一月，CloudMile萬里雲即將正式成立滿四週年，總計協助超過400家企業數位轉型，在全球皆面臨嚴峻挑戰的2020年，CloudMile萬里雲憑藉著堅實的技術陣容，保持翻倍成長的營收，獲得全台第一家的Google Cloud MSP託管認證，成為全球僅有36家的Google Cloud MSP菁英合作夥伴。

CloudMile萬里雲聯手前科技部長陳良基、DTA協會理事長陳正然、前聯發科新加坡總經理谷中強擔任業界顧問，開創人工智慧與雲端服務的嶄新局面，更完成台北總部的擴建，團隊即將突破百人，CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信提到：「本次募得資金將投注於今年啟動的新據點-馬來西亞吉隆坡，擴張CloudMile萬里雲的營運版圖，強化東南亞地區服務鏈。」

過去四年，CloudMile萬里雲的營運績效年年翻倍成長，獲得金控公司、網路銀行及半導體大廠等大型企業的青睞，海外發展除香港市場，2020年甫進軍的新加坡市場更在當地獲政府公部門的正面肯定及信任，今年更拓展馬來西亞，放眼印尼雅加達等東南亞市場，種種突破及逆勢成長。

前聯發科新加坡總經理谷中強表示：「新加坡被認為是亞太地區雲端運算的重要樞紐，近年重點推動各產業的數位轉型，各國公司積極湧入新加坡，但隨即面臨高度的競爭。去年CloudMile萬里雲前進新加坡後，準確切入市場數位轉型需求，旋即獲得新加坡市場的高度重視，期待看到CloudMile萬里雲為新加坡持續注入動能，並在亞太地區創造影響力。」

(時報資訊)