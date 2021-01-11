蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」自上月30日於中途島北方海域失聯後，我國與美方展開密切合作搜救，農委會漁業署今(11)表示，日前透過外交部連繫美國國搜中心與AIT轉達請美方派艦搜救需求， 昨(10)日接獲國家搜救指揮中心轉來訊息，美方透過定翼機重新定位「永」船最新位置，另評估風浪狀況，最快明(12)日上午可前往「永」船協助救援。

漁業署表示，漁業署已將美方提供的「永」船位置提供予前往協助救援之我國籍漁船，距離最近的友船預計可於明日上午接近美方所提供「永」船的最新船位，已請國搜中心協洽美方於馳援漁船接近「永」船附近海域時，透過定翼機等適當工具，引導搜救漁船接近「永」船，以利救援。

漁業署也已於日前透過外交部與國搜中心持續洽請美方派遣軍艦協助登船查看及救援。

而今日海況與先前相比有好轉跡象，除了已投入搜救的4艘漁船外，已再協調附近4艘大型漁船前往美方定翼機提供的最新位置提供協助。

漁業署統計，截至今日上午9時止，累計協調8艘我國籍漁船前往搜尋，美方已派出29架次定翼機協助搜救。

「永」船有1名李姓台籍船長，9名印尼船員，是艘延繩遠洋釣漁船，上月30日下午發現「永」船的VMS(漁船船位發報器)出現異常，按照相關規定每小時船隻應回報一次船位，這次VMS訊號異常後即通知船主，之後嘗試聯繫未果，船長完全失聯，僅有微弱船位訊號，最後訊號出現在1月2日早上，至今仍音訊全無，生死未卜。

(中時 )