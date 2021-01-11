賈靜雯2019年以《我們與惡的距離》拿下金鐘視后，她接著在電視劇《媽，別鬧了！》擔任製作人與主演，並找來閨密柯佳嬿來演姊妹，陣容曝光讓外界都很期待，而昨（10日）是柯佳嬿的36歲生日，壽星雖然在拍戲中度過，但賈靜雯也沒忘柯佳嬿的生日，兩人就直接蹲在路邊慶生吃蛋糕。

賈靜雯和柯佳嬿近期忙拍新戲《媽，別鬧了！》，而昨（10日）是柯佳嬿的36歲生日，雖然壽星在工作拍戲中過生日，但賈靜雯也沒忘好姊妹的生日，帶著蛋糕要為柯佳嬿慶生。

照片中，賈靜雯和柯佳嬿直接蹲路邊吃蛋糕，兩大女神相當率性、大方，完全不在意旁邊旁人的目光，真實又不做作的互動逗樂不少粉絲，賈靜雯也感性發文：「今晚辛苦了，連著幾天拍 兩邊跑，還讓你在現場度過生日，我只能餵妳吃蛋糕 秀秀妳，生日快樂 我們快鬧完囉～加油」。

柯佳嬿事後也在IG限時動態感謝賈靜雯的貼心，並直呼：「謝謝姐姐的愛」，兩女神在網上互動超暖心、有愛，也讓網友直呼：「好可愛的兩姊妹」、「兩位都要開心」、「小柯真是敬業 辛苦了」、「壽星辛苦了 生日快樂」。

柯佳嬿IG限時動態全文。（圖／取材自柯佳嬿Instagram）

(中時新聞網)