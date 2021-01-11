三國群英傳8 宣傳片(含戰鬥畫面)

宇峻奧汀自研PC單機經典正統續作《三國群英傳8》已在Steam上架，原先預計於2021年1月13日正式推出，官方今日公布將提前一天於12日正式發售。實體典藏包已於日前售罄，並提前結束限量預購活動，陸續開始寄送；Steam數位PC版則可於發售日當晚9點起，在Steam平台上取得。

神關羽來也，萬古勳名顯神威！

除了遊戲本身，另外一個值得期待的是──官方首月贈送DLC神關羽──凡是在本月購買遊玩《三國群英傳8》皆可獲得。神關羽的技能為「金光版」水淹七軍，除了視覺詮釋上更加炫炮以外，技能的數值方面亦是原先設定的加強版，在以武力對敵方全體造成物理傷害的攻擊型武將中，將會是玩家的一大助力。

《三國群英傳8》1/12提前開戰！ 首月贈送DLC神關羽。(圖/遊戲公司提供)

PC支援遊戲搖桿遊玩

本次釋出的Steam平台PC版《三國群英傳8》除了鍵盤滑鼠外，同時支援遊戲搖桿操作，習慣以手把進行遊戲體驗的玩家也有這個選項可以選擇。

三國群英傳8 搖桿試玩

PC支援遊戲搖桿遊玩。(圖/遊戲公司提供)

PC支援遊戲搖桿遊玩。(圖/遊戲公司提供)

《三國群英傳8》將於下週二（12）晚間9點正式發售，數位PC版售價新台幣799元，支援繁簡中文。目前已在Steam平台上架，有興趣的玩家都可以先加入願望清單，大量的地圖事件與激昂的戰鬥等你來探索！

最經典《三國群英傳8》 X 最速雲端串流服務「GeForce NOW 聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台(GeForce NOW)

《三國群英傳8》將在GeForce NOW上架囉！由於《三國群英傳8》這次的續作畫面大幅躍進，並且有千人龐大戰場，以及更為細緻的地圖展現，多種武將技更是華麗無比，因此系統需求也大幅度提升。

玩家只要使用GeForce NOW串流服務，便可以隨時遊玩《三國群英傳8》，讓你可以跨裝置，隨時玩！《三國群英傳8》，搭配GeForce NOW將省去玩家安裝或是下載等麻煩，若電腦跑不動，更是會讓玩家扼腕，那麼GeForce NOW還有甚麼特色呢？

1、跨裝置暢玩遊戲：可支援包含 PC、Mac、Android、iOS Safari (BETA)等平台。

2、隨時隨玩：免去下載安裝長時間等待，僅需佔系統容量約100MB，開啟GeForce NOW後1~2分鐘左右即可進到遊戲畫面。

3、無須依賴高規格硬體支援：只要符合網路、硬體建議要求即可暢玩遊戲。

4、RTX IT’S ON: 感受真實光影衝擊：付費方案皆可在遊戲中，開啟光線追蹤，讓你體驗真實光影衝擊。

5、只要你在Steam上有遊戲，並且支援GeForce NOW，那麼玩家都可以隨時開啟遊戲！

還在等什麼？！現在就趕緊加入GeForce NOW的急速雲端遊戲串流服務！

(科技)