檢廉偵辦勞金局炒股弊案，發現查出，寶佳集團旗下寶佳資產及嘉源投資執行長唐楚烈，前年5月主導買進遠百後，代操基金部位占比第2的統一投信，其關係企業統一投顧於前年9月及去年7月曾兩度喊買遠百，目標價最高28.5元，不排除唐楚烈等人接觸勞動基金操盤手游迺文前，與代操投信之間早有「默契」，全案擴大調查中。

檢廉調查，寶佳資產2019年5月底以每股17.55元開始買進遠百，去年4月底，寶佳開始調節遠百持股，不過成交量不如預期，唐楚烈透過下屬邱裕元遊說擔任勞動基金操盤手的大學同學游迺文，利用勞動基金來承接買盤，讓寶佳能以預期的24.75元以上價格，脫手近3％遠百。

檢廉發現，去年7月31日下午，邱、游碰面，當天下午，邱傳訊給唐指「事情辦好了，下週處理」唐去年8月3日提醒邱「一切你做主，但低檔可能要撐一下」。代操勞動基金的統一投信高層，接獲游迺文等人的請託，同步買進遠百，檢廉因此約談統一投信人員。

(中時 )