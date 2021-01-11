大家都希望在2021年能夠順順利利的度過，一掃2020年的陰霾，不過以下4個星座要特別注意了，星座專家唐綺陽老師在《女人我最大》節目中點名牡羊座、獅子座、天蠍座、雙魚座的人在2021上半年運勢不理想，尤其是雙魚座還會遭遇到莫名其妙的攻擊，卻又找不到原因，快來看看該怎麼化解這些奇怪的壞運吧！

▍壞運第三名：牡羊座

牡羊座在2021上半年處在壓力很大的階段，要特別注意人際關係，這段期間有很多應酬，要認識很多人，雖然可以擴大自己的影響力，也很容易受到矚目，但是可能會介入人際關係的鬥爭，而且通常牡羊座是主角，身在鬥爭的中心，特別傷神。

▍壞運第二名：獅子座、天蠍座

獅子座會遇到神隊友，也會遇到豬隊友，所以要懂得看人，自己要會避開會帶來麻煩的人。人際關係問題出在無能為力的地方，例如輿論，所以接下來的FB和IG發文都要特別小心，講話不要太誠實去刺激別人，否則會引發軒然大波。

天蠍座的生涯在2021上半年會發生翻天覆地的變化，會開啟新的開始，而且將影響未來12年，今年就是草創時期。不過這個改變是不得已的，算是被迫告別過去的自己，很多苦放在心裡沒有說出來，表面上是新的開始，其實有非常多糾結的原因，這些事天蠍都放在心裡沒說。不過災難有時是轉機，學會如何接招就能化解危機。

▍壞運第一名：雙魚座

雙魚座前幾年整體運勢很好，在2021上半年建議低調一點，木土星走到雙魚的十二宮，這代表影響雙魚運勢的因素比較無形，雙魚被攻擊會找不到原因，往往事情不嚴重卻引起公憤，讓雙魚有莫名其妙、運勢不太好的感覺，卻又完全不知道歸咎在哪裡。這種霉運在2月中達到高峰，之後會慢慢減退，5月好運會回來。雙魚要避開壞運有個很好的方法，就是多做善事，這是雙魚的本性具備的，因此要化解厄運也不困難！

唐綺陽公布2021上半年倒楣星座

(中時新聞網)