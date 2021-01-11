寒流發威，各式保暖衣物出籠，有網友表示，最近真的冷到受不了，晚上都無法好好入睡，因此想詢問大家，這種情況該買羽絨被還是電毯好？沒想到網友答案竟一面倒，多數網友表示其中一樣會被雷到，另一樣簡直帶你上天堂！

原PO昨日在PTT以「寒流買羽絨被還是電毯好？」為題發文表示，最近真的冷到受不了，自己在外租套房，網購了一台暖器但還沒送到，晚上睡覺時都無法好好入眠，只好用熱敷肚子的熱敷墊當暖墊，但晚上還是一直冷醒，所以一直在想是否該添購羽絨被或是電毯？

貼文一出引起網友熱烈討論，沒想到網友意見一面倒，紛紛回應「你如果要新買羽絨被，可能會被雷到」、「電毯比羽絨被暖」、「一般平價羽絨被可能蓋上去是冷的」、「電毯開1就暖到爆」、「電毯超爽，羽絨鑽進去很痛苦」、「睡覺前鋪好被子開電熱毯 過一陣子再進被窩簡直天堂」。

內行網友分析，身體暖不起來蓋什麼被子都沒用，還有人說蓋再暖的被子腳都還是冰的，「有電熱毯彷彿擁有全世界」；有網友建議，若害怕電熱毯危險，可以設定溫度跟時間，或是睡前先暖被，要睡覺時再關掉」，也有人表示「電熱毯的缺點是假日會廢在床上度過」。

電熱毯成禦寒神器! 醫生:別折疊使用

(中時新聞網)