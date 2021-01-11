每年大年初一最受矚目話題之一就是充滿驚喜的福袋，全聯福利中心在牛年也沒有錯過！繼去年頭獎祭出市價388萬的「MASERATI」後，全聯今年則首次特別推出福袋頭獎讓消費者投票決定，不管是「Porsche保時捷Cayenne」（市值354萬元）還是「Tesla特斯拉Model X」（市值333萬元），都讓民眾自己決定要抽哪台車！另外今年還準備了22名的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（市值74980元）新騎獎，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項超過200名，再次創下史上新高紀錄！至於實際上到底會送出哪款車子呢？究竟是「Porsche保時捷Cayenne」油車，還是「Tesla特斯拉Model X」電動車會勝出？這一切的答案都會在1月19日當天才會正式對外公布亮相，即日起至1/18前邀請消費者到全聯官方Instagram參與投票活動，好好期待吧！

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市準時開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中，「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則強化國旅需求，使用市價5280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（金/銀各1萬台）。

今年不管是「生肖福袋」還是「萬國福箱」，皆內含超過10樣的食品、用品及文創品，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等聚寶好物，光內容物總價值就超過900元。

全聯表示，今年總共推出12萬個福袋，不論是「生肖福袋」與「萬國福箱」都有機會抽到豪華車頭獎，以及22名的「新騎獎」。為回饋消費者，今年不僅增加大獎的獎項，福袋內容物也超豐富，尤其「新春大禮包」最高現省超過1萬元，聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，讓消費者一次通通享有，其中還有多家遊樂園門票好康，如宜蘭傳藝園區門票免費兌換（價值約150元）、麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券（價值350元）等，讓無法出國的民眾，在過年期間也能好好在台灣玩樂。而眾所矚目的頭獎，到底消費者比較青睞「Porsche保時捷Cayenne」油車，還是「Tesla特斯拉Model X」電動車？最終答案將於1月19日才會對外公布，敬請期待！

(中時新聞網)