11日韓國股市一開盤就續創歷史新高，散戶爭先恐後搶進，深怕自己會錯過這波大行情。不過，外資卻站在賣方，先行獲利了結。多空激烈交戰下，KOSPI盤中曾出現3266點歷史新高，也一度跌至平盤附近。KOSPI指數暫為3,153.52點，上漲1.34點，漲幅0.04%。

根據統計，韓國KOSPI從2021開紅盤至今，已上漲將近一成。同時，在過去30個交易日中，更是漲了兩成。

DS投資公司的Na Jeong-hwan分析師觀察到，來自散戶的買盤，似乎帶有些許恐慌，因為怕自己來不及上車，進而錯過這波行情。分析師補充，15日韓國央行將公布利率政策，以及美國聯準會也要發布當前經濟狀況的褐皮書報告。

盤中，三星電子一度飆漲超過9％，而現代汽車也曾上漲8.5％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,097.7韓元，韓元貶值0.72％，逼近1,100心理關卡。2021開始至今，韓元兌美元匯價已貶1％。

(時報資訊)