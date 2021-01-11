股王回神，台股指數力守平盤！

各國央行寬鬆政策資金浪潮持續熱燒全球股市，美國股市頻創歷史新高，台股在2021年第一周也展現驚人狂飆氣勢，加權股價指數在台積電(2330)飆漲帶動下單周大漲731.42點，站上15463點，不過，急漲也引發過熱疑慮，台股今天一開盤就因台積電逢壓開低，指數以低盤開出，早盤一度失守15400點，不過上周法說會後拉尾盤守住3000元關卡的大立光(3008)今天持穩，瑞昱(2379)、聯發科(2454)、順德(2351)、立積(4968)及穩懋(3105)等強勢走高，立積及穩懋盤中亮燈漲停，鴻準(2354)、倉佑(1568)、勤凱(4760)、長盛(3492)、廣宇(2328)、群聯(8299)、鑫禾(4999)、蜜望實(8043)等聯袂漲停，加上航運類股回神，穩住多頭信心，台股指數在平盤附近游走，截至11點40分為止，加權股價指數約15452.8點，下跌11.15點，成交量2196.28億元，OTC指數為189.21點，上漲2.19點，成交量672.44億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲2.47%，其次是電子零組件類股及光電類股，分別上漲0.76%及0.75%，表現較差者為油電氣類股、紡織類股及鋼鐵類股，其中油電氣類股下跌2.23%，紡織類股下跌1.53%，鋼鐵類股下跌0.91%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股，上漲3.4%，表現最差為生醫類股，下跌0.89%。

就技術面來看，資金行情持續在全球股市熱燒，台灣也在資金簇擁下屢創新高，上周台股加權股價指數以15463.95點作收，再創收盤歷史新高，累計一周上漲731.42點，漲幅4.96%，周K連10紅，日均量3051.2億元；OTC收盤指數為187.02點，累計一周上漲2.92點，漲幅1.59%，日均量為768.2億元；今天台股在台積電及油電氣類股走弱下，台股指數以低盤開出，盤中一度失守15400點，不過大立光回神，穩住市場信心，盤中指數在平盤附近震盪；受美股頻創新高鼓舞，台股爆量換手後，守穩短多格局，目前台股維持多頭格局，量能增溫並沿短期均線震盪創高，但隨指數與月線間乖離拉大，台股指數創高過程偏震盪，須謹慎看待。

分析師表示，外資買超積極，推動台股指數續刷歷史新高，目前融券仍在相對高點水位，整體軋空行情持續，且2020年第4季上市櫃公司財報利多可期，加上重量級法說會登場以及第一季電子及傳產利多不斷，可望推動台股持續上攻，預期指數仍有高點可期。

不過，雖然因景氣不錯及資金充沛使得1月行情仍將可期，惟近兩個月來台股大盤及個股股價大漲，將面臨基期過高、類股輪動快速、震盪加劇的選股難題，甚至出現漲指數賠價差的情況，因此，漲時重勢，跌時重質，選對個股比看大盤指數還重要；選股方向把握低價股優於高價股，低價股漲完換高價股補漲；台股最後一段漲勢，務必小心謹慎外資拉權值股及業績股之際，主力大戶趁機出貨許多漲幅太大中小型股，選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。

帆宣(6196)預期有高機率可爭取到台積電亞利桑那州的建造計畫，因其與客戶多年的合作和豐富的跨海的支援經驗(如華盛頓、上海、南京)，預估ASML 2021年EUV機台銷售可望成長20%，帆宣與該客戶未來合作將會更緊密，協助客戶縮短高階設備交期並提升產能。

(時報資訊)