幼教界有她，地方爸爸也要暴動了，「雪岑」高中到大學都是唸幼保科系，但年輕時志向不在此，想要多去外面看看便選擇前往澳門做弈公關，而父親生病後才回台灣進入幼教界，之後也加入禮生行業因而暴紅。

雪岑擁有標準的斜摃人生，除了是幼教老師外也是兼職模特兒，在休假日會加入禮生的工作，一開始禮生不容易當，從香火和服裝問題需要習慣外，還要記住禮儀流程，起初無法全記熟幸好大家的包容，讓雪岑能表現愈來愈好。

雪岑目前在IG已有13萬人追蹤，被封為「最美禮生」在廟宇中替神明服務，並被網友發覺亦神似大陸女星楊冪，近日連曬出一張短衣至胸上辣照寫下「寶寶的實際是身高176cm，但都喜歡號稱自己175cm，就感覺比較沒有那麼高，想要平易近人、親切一些」，而她的IG名稱加註了175cm身高，雪岑也認為自己是傻瓜一個，宅女一位。

但粉絲哪管高1cm，看到雪岑不畏寒冷，穿上中空裝丁字褲挺出南半球就讓紛絲暴動，留言寫下「特別的性內褲加微南半球加超長美腿無人可敵的性感」、「圖文不符...要流鼻血」、「穿這樣出門會著涼！」、「只想和你在一起」、「换燈泡不用拿梯子」、「就算是180都愛妳」、「我喜歡高的」、「太甜美啦」。

(中時新聞網)