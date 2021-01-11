台灣最大汽車金融業者和潤企業（6592）受惠於國內汽機車銷售市場暢旺，汽機車分期付款業務大幅成長，法人看好2020年業績獲利同創新高。

和潤自結，2020年12月合併營收13.86億元、年增14.89％，第四季合併營收39.56億元、季增5.16％，2020年全年合併營收146.66億元、年增6.88％，單月、單季、全年營收均2016年股票公發以來的新高。

和潤分析，2020年12月國內新車、機車市場暢旺，帶動分期付款需求高漲，推升和潤業績走高；汽車2020年12月新車掛牌數45,505輛，創下去年單月銷售次高，機車更是來到141,579輛年度新高掛牌數，在雙引擎助攻下，再加上大陸轉投資事業－和運國際租賃的營運穩定，推升了和潤2020年12月營收成長。

由於和潤2020年第四季營收創新高，法人據此推估，單季稅後淨利可望超越第三季的6.69億元，抵全年最高峰，2020年全年稅後淨利將從25億元起跳，優於2019年的22.36億元創新高，但因股本膨脹因素，估2020年全年EPS約4.8～5元。

和潤表示，新的年度到來，和潤將拓展更多元化分期商品，進一步持續提升營運動能。和潤營運範圍包括台灣、大陸，提供多元化分期商品與服務，在台灣主要以汽車/機車/商用貨車分期，及醫療設備/營建機具/工具機分期租賃等為主要業務，全台共有20個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務（應收帳款收買）為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

為提升籌資能力，和潤分別取得中華徵信所信評（TRC）、標準普爾（S&P）全球評等兩項信用評級：長短期信用評等分別為「twAA-」、「twA-1+」 以及「BBB」、「A-2」，長期評等展望皆為「穩定」。

(工商 )