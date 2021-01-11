連騰科技 申請登錄興櫃 12:202021/01/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11日表示，連騰科技（6818）已在11日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，連騰科技成立於2017年12月間，為上櫃股連展投控公司的轉投資事業，董事長為陳鴻儀，主要產品是微波複合化微型天線，送件時資本額為2億5,000萬元。連騰科技2019年業績，營收9億2,840萬元，稅前盈餘2,693萬元，每股盈餘1.38元。 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 中止連7周上漲 12檔投信連買 作帳行情火 (工商 ) #連展投控 #連騰 #櫃買中心 #科技 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》蘇花改通車滿周年 花蓮兩大熱區受歡迎 15:062021/01/11 財經 用科技帶動傳產改革 超前部署 卡位新能源車商機 04:102021/01/11 財經要聞 工研院首推CES虛擬展示館 AI人工智慧、機器人、數位醫療備受關注 11:102021/01/11 財經 匯率新時代 經部三招因應 04:102021/01/11 產業．科技 台股發燙 券商業績報喜 04:102021/01/11 證券．權證 科技大咖興起開產業銀行 金研院3建議 籲超前部署 04:102021/01/11 金融．稅務 資產活化當道 南紡要蓋科技園區 04:102021/01/11 財經要聞 發展離岸風電 陳其邁盼培育人才 13:582021/01/11 生活 缺櫃惡化 運價 2月再漲兩波 04:102021/01/11 財經要聞 操盤心法－靜待權王台積電法說會內容 04:102021/01/11 證券．權證 2021 CES展 科技部率百家新創線上參展 10:402021/01/11 財經 財經熱門新聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。