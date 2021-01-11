櫃買中心11日表示，連騰科技（6818）已在11日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，連騰科技成立於2017年12月間，為上櫃股連展投控公司的轉投資事業，董事長為陳鴻儀，主要產品是微波複合化微型天線，送件時資本額為2億5,000萬元。連騰科技2019年業績，營收9億2,840萬元，稅前盈餘2,693萬元，每股盈餘1.38元。

(工商 )