老闆人太暖了！南投草屯有一對單親兄妹，日前剛領到打工的第一份薪水，想買蝦幫媽媽慶生，讓她吃好料，但傍晚抵達店家時蝦子已經賣光，李姓老闆看見小兄妹一臉失望，馬上打電話請送貨司機載蝦來，並免費送一袋蝦給他們，讓小兄妹感激地離開前不忘一直說謝謝，李姓老闆更貼心催促他們快點回家，善舉打動了許多網友。

李姓老闆在臉書「爆廢公社公開版」分享這段故事，9日傍晚一對兄妹騎著腳踏車到他店裡買蝦，很有禮貌地問「叔叔不好意思，請問這裡還有蝦子可以買嗎？」可惜蝦子已經賣完，讓兄妹倆失落，「沒關係，今天媽媽生日，我們打工領了第一份薪水想買點蝦子給媽媽吃」，並告訴李姓老闆，自己是單親家庭，媽媽平常都工作到很晚才回家，所以想買蝦給辛苦的媽媽吃。

李姓老闆聽了之後覺得不忍心，趕緊叫小兄妹等一下，並打給送貨司機告訴他緣由，而司機也一口答應幫忙送蝦，老闆也將這個好消息告訴小兄妹，一起等司機來。

司機送蝦到店裡之後，李姓老闆趕快將蝦子裝袋讓小兄妹帶回去，連小兄妹要付錢也說不用，催促他們快點回家，天冷小心騎車，讓小兄妹很感謝，離開前一直向李姓老闆道謝，讓李姓老闆很滿足，「希望長大之後當別人需要幫助，成為別人的太陽」，同時婉拒網友們公布他家店名，相當低調。

對此，網友們看完文章後紛紛留言：「天寒地凍，聽到老闆這樣暖心，大推」、「好人有好報」、「反觀另一個話題餐廳，老闆您真佛心！」、「肚子餓想吃蝦了」、「我哭了，而且哭不停」。

(中時新聞網)