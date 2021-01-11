員警發現70多歲的王姓老翁低血糖險昏厥，不但提供餐點還護送返家。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住太平區一位70多歲的王姓老翁，日前上午定期前往中山路某醫院複診，就醫完畢後老翁騎車返家，結果一時昏眩頭暈，將機車停在路旁趴臥坐墊上許久，眼尖的員警巡邏路過發現有異立即上前關心，原來是適逢中餐時段老翁尚未進餐，導致血糖過低險釀成意外，所幸坪林派出所員警機警發現及提供小餐點，並順利助其返家，讓老翁頻向員警表達感謝之意。

太平警分局坪林派出所巡佐楊國源、警員白青諺日前中午12點多執行巡邏勤務，巡經中山路2段沿線，眼尖的兩人忽然發現路旁有位老翁趴坐在機車上一動也不動，隨即上前關懷，當時老翁虛弱的向員警應答，原來老翁因血糖低導致意識不清，貼心的員警趕緊至附近買個小麵包給老翁果腹，不久才慢慢恢復精神，因老翁的子女均在上班，無法前來帶回老翁，員警為顧及老翁安全起見，以巡邏車護送老翁平安返家，才化解這場驚魂記。

老翁頻向表示謝意，自己長期有慢性疾病，所以要定期回診，應該是上午門診太多人，以致快看到用餐時段才看完診，拿完藥就急著返家，一時未注意身體的狀況，才險釀成意外，非常感謝警方熱心為民服務。

(中時 )