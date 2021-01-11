前太空人隊外野手「春天哥）史普林格（George Springer）去年球季結束成為自由球員（FA），目前對他最有興趣的是大都會隊、藍鳥隊，幾乎形成一對一角逐，開價高者可望得標。不過據美媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）透露，史普林格要求5年1.75億美元的合約，平均年薪高達3500萬美元，讓兩隊都很猶豫。

馬提諾指出，藍鳥隊開出的合約價碼還不到1.5億美元，以致史普林格沒有點頭。這種情形看似對大都會隊有利，但該隊在新老闆寇恩（Paul Cohen）入主後雖然有錢，但這段期間的補強已用掉一部分子彈，加上還有其他補強目標也須列入考慮 ，如果史普林格無法自降身價，最後大都會或許也會放棄。

今年自由球員市場雖不乏大魚，但因新冠肺炎疫情影響，各隊去年都賠錢，今年球季的展望也不會太好，以致在吸收自由球員方面顯得很保守。

(中時 )