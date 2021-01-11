宋姓男子的臉書帳號被停權，申訴未果，因此對台灣臉書提起民事排除侵害告訴，請求恢復帳號。台北地院認為，停權帳號的是美國總公司，台灣臉書並非臉書服務的經營管理者，宋男無從主張台灣侵害他權利，遂判宋男敗訴，可上訴。

宋男提告主張，他沒有違反法律，也未違反社群守則，臉書卻無故將他經營多年的臉書帳號封鎖停用，申訴多次都被置之不理，除違反合約精神，也是一種侵權行為，無奈之餘只好提告，故請求台灣臉書與美國總公司聯繫，將他的帳號恢復使用。

台灣臉書抗辯，台灣臉書並未擁有、經營、控制或主辦臉書服務，而是由主要營業地點在美國加州的臉書總公司經營及控制，在服務條款中都有明文記載，台灣臉書並非本案適格主體。

開庭時，台灣臉書的委任律師也無奈的告訴法官，有很多類似的使用糾紛，台灣用戶都對台灣臉書提告，但台灣臉書僅負責廣告等業務，並不包括處理帳戶等問題。

因台灣臉書的公司登記所營事業僅有「管理顧問、一般廣告服務、市場研究及民意調查」，並不包含「網路服務」，且臉書服務條款也載明是與美國總公司間的完整協議，法官因此認定台灣臉書不是臉書服務的經營管理者，遂判宋男敗訴。

(中時 )