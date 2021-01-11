小米（Xiaomi）宣布推出兩款Redmi品牌的智慧型手機--Redmi Note 9T 及Redmi 9T。Redmi Note 9T 為Redmi Note系列中首款5G智慧型手機，以超乎想像的5G手機市場的價格提供5G+5G雙卡雙待，力拚成為新一代的中階機王。

中階雙5G性能之王 – Redmi Note 9T

Redmi Note 9T搭載支援5G的聯發科天璣800U行動平台，處理速度較前代手機快100％，以八核心處理器及7nm製程技術帶來高效能。也是更是Redmi Note系列中首款支援5G+5G雙SIM卡雙待的手機。將5G通訊晶片整合在行動平台內，以4x4 MIMO和天線分集技術，即使在擁擠的情況下，Redmi Note 9T也能提供更快更穩定的訊號連接。

Redmi Note 9T配備4,800萬像素AI三鏡頭後置相機，以4,800萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭和200萬像素微距鏡頭，讓攝影新手也能輕鬆成為專業攝影師。以1/2吋感光元件和旗艦級ISP影像處理器架構，提升影像品質與提供更快的成像速度。同時，Redmi Note 9T擁有多款創新的攝影模式（如夜景模式、Pro+、RAW、HDR和人像模式等），在任何時刻均能捕捉亮眼照片。

Redmi Note 9T以特別打造的定製外觀，配備6.53吋FHD+ DotDisplay螢幕及Unibody 3D曲面機背，讓整體質感精緻且高雅。機背採用帶有紋理的聚碳酸酯纖維，以提高抓握力和抗指紋性，而採用康寧第五代大猩猩玻璃，更能降低因意外跌落而造成的損失。Redmi Note 9T提供日暮黑和晨曦紫兩種迷人的顏色供消費者選擇。

Redmi Note 9T擁有Widevine L1和德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，即使觀看數小時高解析度影片，也不會造成眼睛疲勞。更配備便利性高的側置指紋感應器，使Redmi Note 9T可以快速解鎖。配備5,000mAh（typ）大電量電池和高效的處理器技術，搭配18W快速充電，手機隨盒附上22.5W充電器；且Redmi Note 9T配備擁有高循環週期技術的電池，讓使用者可以在日常使用情況下，使用近三年而電池容量不會感覺到有顯著降低。

Redmi 9T全色系。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米入門續航之王 – Redmi 9T

攝影強悍的Redmi 9T配備了4,800萬像素AI四鏡頭。除了4,800萬像素的主鏡頭外，其800萬像素超廣角鏡頭能在無需裁剪的情況下拍攝大型團體照及寬廣的風景照，而200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭可拍攝出具專業水平的特寫照片。Redmi 9T提供全新電影相框功能，在無需編輯的情況下讓照片呈現電影質感。同時，更擁有全新縮時攝影功能，拍攝可設定不同速度和持續時間，在無需使用數位單眼相機或其他專業相機的情況下，拍攝出創意亮眼的縮時照片。

儘管Redmi 9T整體設計輕巧，卻配備了6,000mAh (typ)超大電量電池及Qualcomm Snapdragon 662行動平台，以11nm製程的節能處理器，讓Redmi 9T在產生更少熱能及更少功耗的情況下，比前幾代帶來更高的效能。此外，MIUI的省電模式及反向有線充電功能，讓使用者能全日或多日使用。而Redmi 9T與Redmi Note 9T相同，支援18W快充及隨盒附贈22.5W充電器。

Redmi 9T採用圓角及防指紋機背的現代簡約設計，配備6.53吋康寧第三代大猩猩玻璃FHD+水滴螢幕，帶來清晰的觀看體驗，同時提供有效的防裂和防刮保護。新機同時也獲得Widevine L1 及德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，為用戶提供舒適的觀看體驗。Redmi 9T提供碳纖灰、暮光藍、日出橙與海洋綠四款顏色。

Redmi 9T支援雙卡及可擴充microSD的儲存空間，提供高達512GB內建儲存空間，並能彈性擴充，讓用戶可以將喜愛的應用程式、遊戲、照片及影片儲存於同一手機；另外，Redmi 9T支援紅外線遙控功能，增加操控其他裝置的方便性。

Redmi Note 9T提供4GB+64GB及4GB+128GB兩種容量選擇，售價分別為€229歐元及€269歐元。Redmi 9T提供4GB+64GB、4GB+128GB及6GB+128GB三種容量選擇，售價分別為€159歐元、€189歐元及€199歐元。台灣若有上市計劃，需等候台灣小米正式公佈。

(科技)