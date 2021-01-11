一名34歲男性，平時工作須長期盯著電腦，導致眼睛常有異物感，甚至視力模糊。經診所檢查後，醫師診斷為乾眼症，並以人工淚液緩解。不過，2年來不僅眨眼頻率大增，異物感、視力模糊愈發嚴重，且使用自體血清眼藥水也沒有改善。後來經奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如門診檢查後，研判男子下排眼瞼內眥贅皮（蒙古褶）所致的倒睫毛，不停地刷病人的眼角膜，長期反覆性刺激產生類似乾眼症的點狀上皮缺損，經手術後狀況復原良好。

另名69歲女性右眼上眼瞼長期有倒睫毛，一直有眼睛刺痛流淚的症狀，過去曾經接受過一次矯正手術，但過了5年以後，症狀疑似又復發。經奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如檢查後發現，右眼上眼瞼有眼瞼內翻現象，眼角膜上皮有點狀上皮缺損，而病人接受眼瞼內翻手術之後，眼瞼內翻改善，一直內翻戳到角膜的睫毛也轉向，再也不刺激到眼睛造成不適。

眼瞼內眥贅皮亦稱內眥皺襞（英語：epicanthic fold），俗稱蒙古褶，是人類上眼瞼眼框內側的皮膚皺摺，好發於亞洲人與西班牙裔的人種，大約100％的亞洲嬰兒在3個月到6個月的大的時候，都有內眥贅皮。不過隨時間過去，顏面骨以及眼周組織發育，大多數兒童會自動消失，但少數的兒童到了學齡前，開始有不斷流眼淚、眨眼睛、甚至眼睛癢症狀，這些孩子多數的確是因為過敏性結膜炎而導致，不過在裂隙燈顯微鏡下檢查，醫師若是發現孩子有內眥贅皮，通常會伴隨倒睫毛與角膜點狀上皮缺損現象。

醫生建議，此類病人需要一些藥物輔助，控制角膜狀況不要變差，但若是已經國小以上，仍有此現象，很常會因為此症狀影響學習或是日常生活不便，因此手術矯正是一個簡單又安全的方式。

而眼瞼內翻是老人常見引起倒睫毛的原因，大多數是因為老化，導致眼瞼周邊的肌肉鬆弛，造成眼瞼力量分布不平均，形成眼瞼內翻而睫毛倒插，症狀也是多為眨眼睛、眼睛異物感或是疼痛，嚴重者會有因為角膜受損而視力模糊，若不治療則可能造成反覆性角膜糜爛、角膜感染或是角膜瘢疤最終失明。而最簡單有效的治療方式，除拔除睫毛以外，還有手術矯正眼瞼內翻，讓睫毛不再倒插刺激角膜。

醫師指出，以上2種疾病差別在於內眥贅皮手術後復發率比較低，但眼瞼內翻，因爲屬於老年性退化問題，眼瞼周邊肌肉會隨年紀增長繼續鬆弛，手術過後幾年復發率比較高。

李婉如表示，因為平常會有異物感、眼睛不舒服會一直眨眼，很多病人又合併有角膜上皮狀況，常常會被誤以為是過敏或是乾眼症，但治療後若無法改善，需要考慮到眼瞼附近的結構異常，造成可能的倒睫毛或是角膜病變，這些不一樣的病因需要不同的治療方式。

李婉如提醒，兒童的下眼瞼內眥贅皮，需要家長的警覺和專業醫師的判斷，長期追蹤以後再決定治療方式；而老年性的退化性眼瞼內翻，也需要專業醫師的判斷與建議，雖然有些病人對於手術有疑慮或是害怕手術，但在診間都可以跟醫師商討出最適合自己的治療方式。

(中時 )