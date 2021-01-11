台中市雙十公車市民優先上路不到兩週問題層出不窮，日前發生綁卡遭扣款，目前又傳出許多學生證一卡通綁卡搭車同樣遭扣款。施志昌說，市長盧秀燕不斷說簡政便民，但學生證一卡通綁卡後遭扣款，還要學生另外綁卡，甚至要學生自己打1999解決退款問題；交通局強調，經查是數位學生證發卡時未寫入身分效期，導致公車驗票機無法正確辨別。

施志昌說，家長跟他反映，近來雙十公車市民優先政策造成學生極大的困擾，學生使用的學生證一卡通綁卡搭車被扣款，向學校反映結果是許多卡片本身設定有問題，導致綁卡失敗；設定問題不解決，反要學生找另外1張卡片綁定。市府說希可減少每個人帶的卡片，結果現在卻讓學生帶更多卡。

施志昌表示，被扣款的問題端發生在市府，學校學生證一卡通出問題，學校也沒有協助解決，是要學生自己打1999去辦理退款；退不退錢根本不是重點，重點是學校發的學生證一卡通為何有些人的不能用來綁定？此問題有沒有辦法排除？有沒有必要再找另外一張卡綁定？不是只關注在退款問題上。

施志昌建議，教育局應全面清查哪些學生證一卡通、以及是否有其他學校綁定有問題；交通局並協助教育局處理設定問題，不是各單位間互相推諉，最後也沒針對問題來解決。盧秀燕市長不斷說要簡政便民，現在所做的事情根本是擾民。

交通局表示，台中雙十公車優惠新制度已於今年元旦正式上路，針對學生持綁定一卡通數位學生證乘車遭扣款，初步查證為數位學生證發卡時未寫入身分效期，導致公車驗票機無法正確辨別，造成部分學生刷卡時遭扣款情形發生；一卡通公司已承諾退還誤扣款項，交通局也請公司繼續追查原因，以確保民眾乘車權益。

(中時 )