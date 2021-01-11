合庫金(5880)於今(110年)年1月首次舉辦員工未婚聯誼活動，董事長雷仲達掛念員工終身大事，此次活動當日親自蒞臨出發集合點台北車站，向搭車前往參加活動的員工致意並獻上祝福，並承諾如果同仁順利步入禮堂，可望享受合庫所提供優於其他企業的婚假甚至是產假，董事長並允諾親自參加婚禮，當面給予新人祝福。合庫金再營造最幸福的企業形象。

合庫金控109年自結數顯示，合併稅後純益達171.35億元，較調整後稅後純益目標大幅成長18.96%，僅較108年實際獲利微幅減少約2.71%；每股稅後純益(EPS)1.24元，淨值報酬率(ROE)為7.38%，資產報酬率(ROA)為0.43%，獲利穩健。

合庫金元月的員工未婚聯誼活動，地點選在環境優美氣氛佳的三峽大板根園區。合庫金近三年招募新進員工近1600人，提供社會新鮮人及欲轉職的職場達人優質的工作機會，對內則是大幅提升員工待遇福利，自107年起，連續二年為員工加薪，108年整體員工的平均年薪近140萬元，去(109年)年再實施員工持股信託，由行方為每位員工每月相對提撥1,000元的認股資金；並改善升遷制度以拔擢年輕之優秀人才，且大幅提高員工生育補助金額，只要合庫同仁生第1胎給予6萬元，第2胎8萬元，第3胎以上每胎10萬元的補助。

今年董事長雷仲達更著眼於我國邁入高齡化社會及少子化趨勢，進一步關心未婚員工的人生下一步，考量到近年來合庫積極招募新人，每年均有數百人加入合庫這個大家庭，如何讓這些新進員工能穩定留在合庫工作，成為企業永續經營的基石，因此指示人資部門舉辦「合你(妳)相識，真的好庫」員工未婚聯誼活動，由合庫來扮起月老的角色，讓平時忙於工作的單身員工，有機會藉著聯誼活動互相認識，甚至找尋人生中的伴侶。

(時報資訊)