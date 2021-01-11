近日內政部公布了2020年人口統計，其中出生率下滑，甚至降到了歷年最低，如今死亡人數大於出生人數，台灣人口首度呈現負成長，少子女化成了台灣政府與民眾無法逃避的急迫問題，而近來生下二寶的正妹主播連珮貝也有感，她光速產後復出，表示其中就藏著台灣生育率低落的背後真相。

主播連珮貝外型甜美亮眼，她2014年跟工程師男友結婚，婚後第2年生下兩人第一個愛的結晶，直到去年10月又添了二寶，算算時間，連珮貝產後休息不過才2個多月，本月初她已經重返主播台，可說是光速回歸。

而她今天也po文，表示很多人有發現，她已經回歸工作崗位，看到她都問：「怎麼這麼快」，她表示「是啊！台灣只給產婦56天的產假，56天含六日以及國定假日」，因此在過年期間生小孩超級不划算。

她也列出其他國家給予的100%給薪產假，澳洲給4.5個月、新加坡4個月、法國4個月、印度135天、大陸98天、印尼90天，而台灣僅給56天，讓連珮貝不禁大嘆：「唉...這也難怪台灣生育率低落」。

(中時新聞網)