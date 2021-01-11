半導體設備及材料備品廠京鼎(3413)去年第四季營收維持高檔，只比去年第三季旺季小減4.12%，2020年營收創新高，達99.42億元，比前年成長36.08%。

京鼎2020年12月營收8.78億元，年增7.18%，去年第四季營收25.44億元，比去年第三季26.54億元減少4.12%，全年營收近百億元，創新高。今年在半導體設備持續成長帶動，法人預估公司營收將可逾百億元新高，獲利亦可望再創新高。

京鼎受惠於晶圓代工廠強勁拉貨動能，帶動美系半導體設備大廠訂單湧入，2020年營收創新高，達99.42億元，比前年成長36.08%。去年前三季每股淨利達11.57元，創同期新高。

京鼎去年第三季合併營收26.54億元，與第二季大約持平，單季每股淨利4.03元，累計前三季每股淨利達11.57元。

京鼎2020年前三季合併營收73.97億元，年成長47.2%，平均毛利率年增4.1個百分點達26.1%，營業利益12.66億元，年成長逾1.6倍，歸屬母公司稅後淨利達9.57億元，年成長逾1.5倍，每股淨利11.57元。

展望今年，半導體大廠持續進行先進製程投資，資本支出續看增，京鼎對今年展望維持樂觀看法。

京鼎去年第四季舉行竹南新廠動土典禮，將投資10億元，預計今年第四季完工啟用，後年第一季開始試產，看好3年內產能效益將逐步顯現。

京鼎表示，竹南新廠擴建是看好備品商機，在竹南打造智慧工廠。新廠基地面積達4,412平方公尺，地上8層及地下3層，預期能提供品質優異、穩定性佳具有價格優勢的產品，同時提升竹南廠在半導體關鍵零組件垂直整合製造能力，提供客戶更完整的技術及交貨能力，合作開拓更大商機。

(時報資訊)