事故也造成當地停電。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

目前台電公司正在全力搶修，警方也到場維持秩序。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市善化區光復路11日中午發生吊掛大貨車疑因載運物品過高，勾斷橫跨路面的電線，導致2根電線桿應聲倒地，轟然巨響嚇壞附近民眾，所幸當時無人車經過，並無造成人員受傷，僅停在路旁的1輛轎車遭損傷，附近也因此事故短暫停電。

事發後，台南善化區附近住戶反映停電情事，台電公司獲報後，立刻調派工程人員到場搶修，而警方則是派員到場調查、維持現場秩序。據悉，此事故造成光復路該路段全線封閉，來往車輛必須繞道而行，交通有些紊亂。目前詳細事故原因及相關責任歸屬，正由警方調查釐清中。

(中時 )