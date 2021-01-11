「周董」周杰倫出道多年，累積至少60億身家，除了演藝事業持續活躍外，投資精準的他，也熱衷經營副業，日前更爆出密會建商老闆，疑有意跨足房地產業，但名下有不少房產的他，現傳出有意拋售位於淡水的豪宅，而超奢華內裝曝光後，也引起熱議。

周杰倫本人和登記在母親葉惠美名下的豪宅，就有好幾處，還傳出他在東京、澳洲、洛杉磯等地也有置產，據《自由時報》報導，近日他託售位於淡水別墅「荷蘭灣」，開價5800萬，據悉，別墅是周杰倫和昆凌交往期間的「愛巢」，曾在那辦烤肉趴，親密互動全被拍，他更曾在別墅拍MV，引來粉絲爭相朝聖。

周杰倫淡水別墅室內挑高寬敞。(圖／翻攝自591房屋網)

周杰倫淡水別墅車庫就有近50坪。(圖／翻攝自591房屋網)

從房屋網貼出的資訊看來，社區是走歐式建築，臨岸還能看到整片海景，而周杰倫持有的是2戶打通的5層樓透天厝，共約226坪，有3房6廳5衛，光地下車庫就有近50坪，內部挑高還設有電梯、交誼廳等，裝潢典雅又大器，而選用的家具、家電也都是高檔貨。不過詢問周杰倫公司杰威爾音樂賣房一事，僅表示：「公司不過問藝人私領域的事情。」

周杰倫淡水別墅有3房6廳5衛。(圖／翻攝自591房屋網)

(中時新聞網)