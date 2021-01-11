蔡英文總統今天表示，去年一整年，臺灣的防疫表現能夠受到世界各國的肯定，科技的應用可以說是帶來巨大貢獻。為促進「六大核心戰略產業」的發展，政府今明兩年將投入76億元，來吸引AI、物聯網、雲端服務以及半導體設備等國際大廠加碼投資臺灣。

蔡英文今天接見資訊月傑出資訊人才獎得獎表示，在上個月，臺灣一年一度的資訊月活動，不但沒有受到疫情影響照常舉行，還有300家廠商參加、600個單位的規模，這是非常難得的成就。

今天現場10位「傑出資訊人才獎」的得主，分別在資安、半導體、資訊、傳播以及數位教育等領域，都有非常傑出的表現。她說，得獎人的貢獻不僅促進國家產業的發展，更讓世人看到臺灣科技實力。

蔡英文提到，去年一整年，臺灣的防疫表現能夠受到世界各國的肯定，科技的應用可以說是帶來巨大的貢獻。像是口罩販售地圖，讓民眾能夠及時了解口罩銷售情況，不用白跑一趟。以及運用數位科技，有效掌握就醫民眾的旅遊史及接觸史，防堵疫情。「人們對於科技發展的前景，也有更高的期待，而這也是政府努力的目標」。

她說，過去4年多來，政府已經透過「5加2產業創新計畫」，對臺灣的數位發展打下基礎。去年，行政院也已經宣布4年內，要在前瞻基礎建設計畫下，投入將近1000億經費，來加強數位建設。為了促進「六大核心戰略產業」的發展，政府今明兩年，也將投入76億元，來吸引AI、物聯網、雲端服務以及半導體設備等國際大廠加碼投資臺灣。

蔡英文強調，政府有決心，也需要產官學界的助力，政策才能成功。她要拜託得獎人與政府共同努力、攜手合作，她有信心，在大家共同努力之下，臺灣的產業能夠因應多變化的局勢，在國際競爭中有更耀眼的表現。

(中時 )