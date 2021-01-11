KKR成立亞太基礎建設基金 募得39億美元 12:522021/01/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國投資巨擘KKR 11日（周一）宣布，已完成一輪針對亞太基礎建設的投資，共計募資39億美元。 KKR表示，此為亞太區最大筆區域性基礎建設基金。該公司與員工共計向該基金投入3億美元。 KKR最初於2008年成立全球基礎建設團隊與策略部門，並於2019年進入亞洲，打造亞洲團隊，在同年底進行募資。目前KKR已承諾向6件基礎建設投資案注資18億美元，其中包括以4億美元入股印度基礎建設投資信託India Grid Trust。 嗶哩嗶哩保密形式 提交港第二上市申請 陸試行碳交易辦法 打造千億級市場 (工商 ) #KKR #億美 #基礎建設 #亞太 #共計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海洋科技產業創新專區啟用 建立自主研發能量 14:422021/01/11 財經 中共建黨百年 宣傳教育開跑 04:102021/01/11 焦點新聞 《科技》CloudMile萬里雲 B輪募資獲千萬美元 11:592021/01/11 財經 台塑砸逾千億 美中台大擴產 04:102021/01/11 財經要聞 經濟復甦 今年亞股表現可期 04:102021/01/11 投資理財 新北第二行政中心落腳二重重劃區 04:102021/01/11 產業特刊 龍德造船明登興櫃 每股25元 04:102021/01/11 證券．權證 資訊月熱鬧登場 蔡英文：兩年投資76億吸引AI、物聯網 15:312021/01/11 政治 《半導體》欣銓去年營收寫3高 Q1淡季逆強 10:512021/01/11 財經 目標到期債3特點 投資新選擇 04:102021/01/11 投資理財 瀚宇博、華新科 營運吞補丸 04:102021/01/11 證券．權證 財經熱門新聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。