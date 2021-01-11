美國投資巨擘KKR 11日（周一）宣布，已完成一輪針對亞太基礎建設的投資，共計募資39億美元。

KKR表示，此為亞太區最大筆區域性基礎建設基金。該公司與員工共計向該基金投入3億美元。

KKR最初於2008年成立全球基礎建設團隊與策略部門，並於2019年進入亞洲，打造亞洲團隊，在同年底進行募資。目前KKR已承諾向6件基礎建設投資案注資18億美元，其中包括以4億美元入股印度基礎建設投資信託India Grid Trust。

(工商 )