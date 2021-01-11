利機（3444）公告2020年12月單月合併營1.05億元元，較11月營收9,048萬元月增16％，相較於2019年同期合併營收7196萬元大幅成長46％。累計2020全年營收為9.64億元，較2019年8.04億元成長20％，表現優於市場預期，法人預估該公司全年獲利可超越2019年水準。

利機表示，繼11月起主要封測客戶產能滿載，持續至12月拉貨更強勁，帶動利機主力產品出貨暢旺，驅動IC相關月增34％且年增100％，刷新單月新高點。封測相關也受惠打線封裝產能持續維持高點，出貨量較上月再成長9％。以各封測廠產能仍供不應求的狀況來看，利機可同步受惠。

就季別來看，2020年第四季合併營收2.83億元，較第三季合併營收2.43億元季增16％，相較2019年同期合併營收2.07億元年增36％。主要成長產品為驅動IC相關季增31％且年增68％，封測相關季增15％且年增43％，是今年表現最好的一季。

疫情仍蔓延全球，衍生的宅經濟效應，催化醫療、遠距辦公、教學等商機發酵，帶來相關零組件及材料需求，而宅經濟商機，有助於推升筆電、伺服器、WIFI、遊戲網卡等需求，利機的記憶體相關產品如FCCSP、eMMC/eMCP基板，封測相關的QFN導線架、Capillary（打線封裝用銲針）、散熱片以及驅動IC相關的Chip Tray等產品，將鞏固利機未來成長動能。

(工商 )