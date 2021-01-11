屏東縣政府將於110年1月18日至2月5日受理申請109年度第二次住宅補貼，每戶每月最高補貼3,000元，申請條件需年滿20歲、家庭成員均無自有住宅、家庭成員每人每月平均所得低於3萬970元、戶籍內每人動產限額低於22萬5,000元及家庭不動產限額現值總額低於530萬元，歡迎符合資格的民眾踴躍申請。

屏東縣政府表示，109年12月已核定2,303戶住宅補貼，尚有444戶可供申請，請租賃住宅地在屏東縣之民眾踴躍提出申請，另適逢秋冬防疫專案，鼓勵民眾於住宅補貼線上申請作業網站（https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline）提出申請，省時又方便。

屏東縣政府也提醒，請親自送件的民眾避開人潮較為擁擠的最後一週，且應佩戴口罩並維持社交距離，出門前請確認各項資料是否齊全（如租賃契約影本應記載出租人及承租人姓名與國民身分證統一編號、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等），以免多次往返造成不便，詳情請至屏東縣城鄉發展處網站查詢（https://www.pthg.gov.tw/planeab/cp.aspx?n=0D42807CAAFED72C），或撥打（08）7320415轉分機3326、3328、3353洽詢。

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