美股三大指數8日創收市紀錄新高，港股跨年後連漲兩周，累升1,491點後，11日早曾升近300點，一舉重越兩萬八。中國2020年12月重拾通脹，另外工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌0.4％，優於預期。

香港信報報導，恒生指數11日高開125點，報28,003點，之後曾升298點，高見28,176點，為2020年1月22日來，近一年高位；其後升幅收窄，曾僅升47點，報27,925點。臨近中期復造好，恒指中午升244點，漲幅為0.88％，報28,122點。大市11日半日成交額為1,424.26億港元。國企指數升211點，報11,167點；科指升2％，報8,802點。

中國推新法反制美國制裁。中移動8日重創後跌幅收窄，11日早更報復反彈，半日飆8.2％，報44.9港元，為表現最好藍籌，成交居首達156.84億港元。成交第二大是騰訊，半日升4.1％。百威亞太跌2.3％，藍籌中表現最差。

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