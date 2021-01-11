許富凱上週末分別在台中、高雄舉辦簽唱會。（凱聲音樂提供）

許富凱上週末分別在台中、高雄舉辦簽唱會。（凱聲音樂提供）

許富凱上週末分別在台中、高雄舉辦《拾歌》新專輯暨台北小巨蛋演唱會簽唱會，兩天簽唱會可說是另類氣候三溫暖，週六首場遇上霸王級寒流來襲，在室外溫度僅有6度的考驗下，許富凱為粉絲簽名3個小時，披上大衣、喝熱茶、暖暖包也要簽完，有趣的是，粉絲充滿巧思送上好禮，其中一樣打開發現是條艷紅色、應景牛年的緊身內褲，他先是大笑，接著樂於接收：「感謝耶！小巨蛋那天我一定會穿，這是鴻運當頭的祝福！」成了攻蛋另類戰袍；主持人阿娟搞笑問，那是開場只穿這件嗎？他趕緊澄清：「當然不是，這是一場很有氣質的演唱會，不是猛男秀！大家不要誤會了，造型上也會很精彩，大家可以好好期待。」

有趣的是，週日高雄場許富凱則做好全面禦寒抗戰，穿起高領毛衣，沒想到人一走到舞台邊，便發現南台灣可是出大太陽，炙熱的陽光讓他才唱完開場曲〈天公疼憨人〉，就決定台上脫掉大衣，面對現場超過500名粉絲，他興奮大喊著：「高雄！我回來了！」回到家鄉他決定加碼演出，整整唱了新專舉一半以上的歌，還一時興起挑了一段「螃蟹舞」炒熱現場。唱到〈含淚跳恰恰〉時他感性表示，「這首充滿我對於高雄的回憶，出道前我在這邊的舞廳駐唱，唱歌的功力就是從這裡慢慢累積，那時候什麼歌都要會唱，舞曲橋段時我一定會選唱這首歌。今天回來不能不唱」。

許多粉絲們這次不計成本，為了要看「拾歌」台北小巨蛋演唱會，訂了高鐵、住宿、買最貴的位置就是要北上挺許富凱，但也哀求著不要獨厚台北，希望他能唱回主場高雄巨蛋，許富凱表示：「2016年很幸運的，可以在高雄巨蛋開演唱會，這次考慮了許久，今年終於要在台北小巨蛋開唱，這是我人生很重要的大事，我們先把台北給鞏固好，未來有機會就回來家鄉開演唱會。」許富凱「拾歌」台北小巨蛋演唱會購票洽7-11全台ibon售票系統。

(中時 )