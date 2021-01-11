封測廠超豐(2441)受惠各式應用訂單需求暢旺，2020年12月營收連3月「雙升」創高，帶動第四季同步「雙升」、與全年營收同步創高，締造「三高」佳績。由於市場供需持續吃緊，超豐上半年訂單能見度高、稼動率逼近滿載，法人看好上半年營運將淡季續強。

在績優題材激勵下，超豐今（11）日股價開高後放量走揚，最高上漲4.19％至57.2元、登1個月波段高點，截至午盤維持逾3％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周雖調節賣超達1087張，但近2日已轉站多方、反手回補196張。

超豐公布去年12月自結營收14.08億元，月增5.92％、年增達27.6％，連3月改寫新高。帶動第四季營收40.6億元，季增7.41％、年增達25.61％，再創歷史新高。累計全年營收147.01億元、年增達22.2％，順利改寫新高。

超豐受惠客戶因應貿易戰積極儲備庫存、以及新冠肺炎疫情轉單效應，稼動率提升帶動擴產規模效應顯現，使去年營運成長動能暢旺。在PC等需求續強、5G應用需求顯現、車用及電視市況回溫帶動下，去年下半年訂單需求持續暢旺、使現有產能滿載。

展望後市，因應客戶需求暢旺，超豐將持續擴產增加市占率。法人指出，超豐專注發展中低階的成熟傳統封裝技術，並順利打進美系手機大廠及新款遊戲機供應鏈，在5G應用及打線封裝需求暢旺下，看好上半年營運將淡季不淡。

美系外資認為，由於上半年封測市場供需持續吃緊，超豐目前稼動率持續逼近滿載、訂單能見度高，雖然公司為維繫客戶關係並未漲價，但預期將不會循慣例進行降價，隨著高稼動率及規模效益顯現，有助於毛利率及獲利表現高檔續揚。

(時報資訊)