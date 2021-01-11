半導體設備廠弘塑(3131)受惠半導體廠積極擴產，去年第四季營收持續上揚，攀高至7.32億元，季增率為13.64%，2020年營收24.87億元，創新高，年增率為20.68%。

弘塑去年營收逐季上揚，去年第四季營收達全年最佳。

回顧公司去年第三季業績持續成長，單季EPS達4.06元，創下近三年單季新高；2020年前三季稅後純益2.85億元，年增28.96%，每股稅後純益9.99元。

受惠封測大廠投入先進封裝技術，弘塑相關設備出貨動能強勁，去年前三季營收17.56億元，年增21.94%；毛利率46.21%，年減0.13個百分點；稅後純益2.85億元，年增28.96%，每股稅後純益9.99元。

展望今年，弘塑看好前三大客戶同步進行擴產，成為業績動能，其中，晶圓代工客戶因大力投資先進封裝領域，今年將成為公司最大客戶，相關業績預計將於第四季進入認列高峰期。由此來看，公司今年營收將再創新高可期。

(時報資訊)