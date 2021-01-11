台東普悠瑪部落的「青年musaura ta」原住民團隊，在教育部青年署支持下，推動「普悠瑪獵寮文化talrabiyaw再生」，運用竹子與茅草搭建獵寮，並號召部落青年共同投入，透過學習傳統建築工序及狩獵技術，傳承卑南祖先的生活智慧。

狩獵是原住民重要的生活文化之一，也是人與大自然共處學習的生存模式，因狩獵而搭建的「獵寮」更是族人凝聚、交換山林資訊的基地。

居住在台東縣普悠瑪部落的卑南族青年洪崇維，與部落青年洪婉瑄、許皓龍、陳榮昇及陳榮昱等人組成團隊，以重現卑南族talrabiyaw（卑南語：獵寮）為計畫主軸，藉由搭建獵寮，重現獵寮工藝行動。這項計畫獲教育部青年署「109年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」金獎肯定。

團隊一開始先舉辦說明會，邀請族人響應獵寮課程籌備，接著號召部落青年上山採收黃藤、茅草、竹子等建築材料，並學習工藝技術，著手搭建部落獵寮，鼓勵青年在參與的過程中，累積部落生活的基本知識與技能，逐步找尋回鄉生活的契機。歷經半年才完工的獵寮，未來也會是部落青年聚會的重要地點。

另外團隊也與鄰近的Puyuma花環實驗小學合作，設計山林共處課程，帶領小朋友探索山林生態，並認識卑南祭祀及傳說禁忌故事，團隊希望未來能與更多學校合作，從教育扎根，讓部落傳統文化可以在生活中延續。

青年署Changemaker計畫鼓勵18-35歲青年組成團隊，以行動投入在地發展。110年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫預定2-3月辦理徵件，有興趣者可至青年署官網(www.yda.gov.tw)及青年社區參與行動2.0官方網頁(https://act.ydachangemaker.tw)查詢。

(中時 )