2021美國消費性電子展 (CES) 今天登場，科技部聯合中央部會、地方政府、大專院校等共31個單位、集結100家新創，向世界展示台灣科技新創的前瞻創新，相信將讓世界看見台灣的科技創新產品與智慧解決方案。

新冠疫情大爆發改變了人類的生活型態，在此充滿危機的關鍵時刻，人工智慧、5G行動通訊、物聯網、區塊鏈等前沿科技臻至成熟，並已應用於生活各種場域。

在這次展覽中，科技部透過科研成果創業計畫、應用型研究育苗專案計畫及創新創業激勵計畫等，將台灣學研機構的基礎科學研究推向商業化，並且規畫成立「台灣科技新創基地」（TTA），協助新創串接資源、連結國際。

打造「TTA台灣VR館」，為了在全球舞台呈現台灣科技新創，科技部從「選團隊、造場館、拚行銷、串國際」四大面向，讓TTA虛擬線上展館成為2021 CES展覽上的最大亮點。

「選團隊」方面，科技部從207家報名團隊中嚴選100家團隊，並且進行一對一的客製化培訓；「造場館」方面，打造「TTA台灣VR館」，藉由即時導覽(TourRing)的帶看服務，可支援跨區／跨國遠端觀看，以虛擬攤位方式同步介紹產品，讓訪客迅速找到有興趣的商品。

「拚行銷」方面，為讓團隊的展出達最佳可看性，科技部以客製化國際行銷方案，強化參展團隊形象影片，且將2D產品圖快速貼合3D環景空間，如臨現場看展視覺感受，提升參展新創吸睛度。

「串國際」方面，科技部透過多元化線上媒合交流與Pitch活動舉辦，協助團隊鏈結國際大廠與創投資金。各方面的精心安排，將讓台灣科技新創受到全球高度的矚目。

今年台灣選定100家科技新創，透過全方位數位科技行銷，展現科技新創數位鏈結國際之新競爭力，透過科技新創媒體，創造台灣科技新創國際能見度，更增加其吸引全球資金挹注的機會。

(中時 )