台南工安意外 20歲橡膠廠工人捲攪拌機慘死 13:082021/01/11 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市永康區一家橡膠工廠11日中午12時半發生一起工安意外，一名20歲男性員工因遭機械捲入，不幸身亡。（讀者提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區一家橡膠工廠11日中午12時半發生一起工安意外，一名20歲男性員工因遭機械捲入，不幸身亡。（讀者提供／李宜杰台南傳真） 台南市永康區一家橡膠工廠11日中午12時半發生一起工安意外，一名20歲男性員工因不明原因，遭滾輪攪拌機捲入，同事見狀後，立刻通知警消人員到場協助。經南市府消防局到場調查，發現該名20歲男子遭機械捲入已明顯死亡。詳細事故原因及責任歸屬目前正由警消人員全力調查中。 警界高層地震 劉柏良傳提前退休 KTV包廂口角糾紛 男持刀砍傷3人 (中時 ) #捲入 #橡膠 #工廠 #機械 #工安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南嘻哈搖滾夜 萬人戴口罩追星 04:102021/01/10 地方新聞 紡纖廠好苦 停產、轉型求生 04:102021/01/11 財經要聞 侯怡君房子漂亮盼2年內當媽 04:102021/01/11 娛樂新聞 水彩畫名家陳榮和作品 台南美術館展出 04:102021/01/10 產業．科技 金冠群排渣分離回收機 全自動無污染 04:102021/01/11 產業特刊 鑫達懋業 鎖定智慧化轉型升級商機 04:102021/01/11 產業特刊 寒流今發威 台南以北下探6度 04:102021/01/11 焦點要聞 承誼新廠區 加速機台實測、維修 04:102021/01/11 產業特刊 總經理宗緒惠 六豐 征服車市變局迎新機 04:102021/01/11 財經要聞 台灣優力膠業 客製化橡膠產品 04:102021/01/11 產業特刊 低價標養不起高工資 品質怎會好 04:102021/01/10 地方新聞 社會熱門新聞 闖眷村探險變活春宮直播 阿鬧團隊4人悲慘下場曝光 - 社會 萬華商旅過一夜 妙齡女退房搖枕邊人驚知沒呼吸 - 社會 喬一下愛車瞬間8台重機全倒 最貴百萬網哀悼：賣腎吧 - 社會 台南工安意外 20歲橡膠廠工人捲攪拌機慘死 - 社會 登大凍山突倒地不起 男子送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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