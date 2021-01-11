台南市永康區一家橡膠工廠11日中午12時半發生一起工安意外，一名20歲男性員工因遭機械捲入，不幸身亡。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康區一家橡膠工廠11日中午12時半發生一起工安意外，一名20歲男性員工因不明原因，遭滾輪攪拌機捲入，同事見狀後，立刻通知警消人員到場協助。經南市府消防局到場調查，發現該名20歲男子遭機械捲入已明顯死亡。詳細事故原因及責任歸屬目前正由警消人員全力調查中。

(中時 )