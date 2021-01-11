去年的今天總統大選與立委選舉結果出爐，前藍委顏寬恒敗給基進黨立委陳柏惟，一年後的今天，顏寬恒在社群軟體上吐露自己敗選一週年的心聲，雖上帝關了一扇門，但一定會打開另一扇窗。

顏寬恒今（11日）在臉書發文表示，「11日這個日子對很多人的意義不一樣，對我來說，是敗選一週年的日子」。很多人說，「上帝為你關了一扇門、就會為你開一扇窗」，但他想這扇「窗」開與不開，仍然取決於自己。

「我花了一天的時間整理情緒、再花了一個禮拜整理研究室堆積如山的服務案件與法案資料」，顏寬恒回憶，剩下的358天不斷檢討並馬不停蹄地回到崗位上，聽取鄉親的聲音、繼續服務。這一年來，持續用不同的身分為民服務，來陳情的民眾總是會說「還是找你最習慣」。

顏寬恒文末感性向支持者喊話，「不只麥香，熟悉的寬恒也很對味，總而言之，我不好戰，但絕不畏戰，我也會再努力充實自己，當有需要的時候，我依然是會和民眾站在一起的顏寬恒」。

底下網友也為顏寬恒加油打氣，「委員加油」、「再接再厲」、「休息一下走更長遠的路，加油」，更有網友也表示，「去年的這一天我也難過到無法呼吸」。

(中時新聞網)