川普下台倒數，卻派駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台，也替藍綠再闢戰場。民進黨副祕書長林鶴明諷刺「國民黨大腦和四肢不協調」，國民黨文傳會副主委黃子哲反擊，批林鶴明像極了克拉芙特的小祕書。對此，林鶴明再度回嗆，「國民黨文傳會的發言不是更像中國的小秘書嗎？」若因怕會刺激大陸，是不是以後美國官員來台，國民黨都拒見？

克拉芙特訪台消息一出，讓林鶴明、黃子哲因此隔空交火。黃子哲今（11）日在臉書表示，過去形象還算溫和的林鶴明，為此火力全開，頻頻對國民黨開炮，甚至拿馬英九接見美國前駐聯合國大使波頓一事說嘴，但根本畫錯重點。

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／摘自克拉芙特推特）

黃子哲指出，當年沒有官職的波頓訪台，頂多代表他自己或其服務的機構，沒有人期待他會帶來什麼實質的利益或影響，且馬總統就是款待一位長期友台的老朋友，但克拉芙特是現任國務院高官，不免讓台灣民眾有更高期待，另一方面，她來訪的時機選在過渡政府之際，便注定這是一場空虛的臨去秋波，也就是因為這樣的矛盾，外界才會對克拉芙特的訪台有所質疑。

對此，林鶴明透過臉書回擊，直批「子哲兄的發言真的慘不忍睹，結果國民黨的論點是波頓當年來台灣不是現任官員，所以不會刺激中國」，要黃子哲別鬧了，不需要為馬英九犧牲自己。

林鶴明也提出質疑，「還是以後所有美國現任官員來台灣，國民黨都拒見？因為怕會刺激中國？國民黨這種發言，真的是台灣主流民意嗎？」

(中時新聞網)