美國國務卿蓬佩奧9日宣布解除美台交往限制，中共官媒環球時報發文猛批，並警告蓬佩奧不得卸任前訪台。美國國務院發言人今天回批環時神經質，並強調美方會持續支持台灣。

蓬佩奧（Mike Pompeo）9日透過聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制，被視為是雙邊關係近年一大進展。環球時報隨即發表社評，批評蓬佩奧「喪心病狂」，並指若美方膽敢讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台，「北京的反應將是排山倒海式的」。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）晚間推文回擊表示，環球時報再次搞錯狀況，歐洲會是蓬佩奧任內最後一個出訪的地點，他本週並無計畫訪問台灣。

不過，歐塔加斯強調，台灣擁有成功市場經濟，也是充滿活力的民主政體，並且為世界上一股良善力量，美國會持續穩健支持台灣。

歐塔加斯也呼籲中共以負責任方式做事，不要盡相信官媒刊登的謊言。她說：「他們這種神經質（nervous panic）外交手法沒有必要也相當危險。」

(中央社)