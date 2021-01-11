半導體設備及再生晶圓廠辛耘(3583)受惠半導體廠擴產並完成驗收機台，去年第四季營收攀高至全年高點，營收達11.38億元，比第三季營收9.66億元，再成長17.81%。

辛耘去年第二季起營收逐步回溫，且全年營收逐季成長，2020年營收35.8億元，年減幅度縮減至9.35%。

展望今年，台積電竹南先進封測廠已開始動工，市場預估第一期廠區最快2021年中完工，供應鏈之一的辛耘有機會爭取訂單，帶動今年第四季自製濕製程設備業務增溫，2022年進一步增長。

此外，辛耘擴大在再生晶圓業務的布局，將間接投資中國再生晶圓廠祿億半導體(黃石)1426.83萬美元，持股比重約50%。該廠將於2021年底試產，2022年上半年量產，屆時月產能將達到10萬片，預計第一年可達到損平。

辛耘為半導體設備與再生晶圓供應商，主要營運業務包括製造業務及代理設備，其中製造為濕製程設備與再生晶圓，代理設備則有半導體前段與面板、LED量測設備等。隨著半導體產業景氣熱絡、大廠持續投資，辛耘三大產品線展望皆可正向看待，法人預期今年整體營運將重回成長軌道。

辛耘去年第三季營收9.66億元，毛利率攀升至43.97%，單季每股淨利1.18元；去年第二季起營運追趕，2020年前三季每股淨利2.5元。

辛耘2020年前三季營收24.41億元，年減23.87%；毛利率年增7.64個百分點至41.92%；營業淨利3.06億元，年減約10.77%；歸屬於母公司淨利2億元，年減29.61%，基本每股盈餘2.5元。

(時報資訊)