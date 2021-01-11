新冠肺炎（COVID-19）疫情帶動一波宅經濟發展，其中使用頻率增加最多的前兩名，分別為「餐飲外送」與「線上學習」！觀察到今年遽增的線上學習風氣，語言教育科技平台 VoiceTube 今（11）日公布《 2020 年度十大熱門英文學習影音排行榜》，第一名人氣影片由《想把英文講得跟美國人一樣？》奪下，而注重時間管理、培養良好習慣的影片則搶下排行榜六個名次，顯示疫情期間，除了英文學習以外，大眾更想妥善利用空閒時間、自我成長。

根據台灣網路資訊中心報告指出，疫情推動數位學習浪潮，推升線上學習使用頻率近三成，更有超過八成的人會透過網路學習新事物。 VoiceTube 用戶在今年突破 400 萬大關，而台灣活躍用戶成長將近 30%，在平均使用時間上則成長近 60%，年度影片觀看數總計更是高達 1,400 萬。

VoiceTube 提供超過 10 萬部影片，透過中英文翻譯字幕與英漢字典，讓用戶能掌握日常對話、瞭解單字的發音與用法。 VoiceTube 先前對用戶的問卷調查中也指出，高達四成的用戶學習英文的動機是為了「職場所用」、增加個人競爭力，其中又以大學畢業、求職的英語 TOEIC 測驗為主。然而根據 VoiceTube 首次公布之《 2020 年度十大熱門英文學習影音排行榜》，最熱門的影片已涵蓋實用型的「英語學習」、省思型的「自我提升」以及「生活趣味」類別占最大宗，顯示受疫情影響時，民眾在降低出門頻率、宅在家帶來的更多時間中，除了增加競爭力之外，更思考如何提升自我、尋找生活樂趣。

VoiceTube 共同創辦人暨營運長蔡豐任表示：「 2020 年因疫情的關係，我們觀察到無論是用戶數還是使用時間都雙雙出現成長，顯見出數位學習已勢不可擋。我們打造語言教育科技平台的初衷，就是希望大家都能在生活化的情境之中學習，進而享受學習，很高興看到不同類型的影片都能受到用戶的喜愛，希望能提供更多元的素材，讓大家在獲取新知、感受趣味的同時，也能加強英文、樂在學習。」

在 VoiceTube 《 2020 年度十大熱門英文學習影音排行榜》中，《想把英文講得跟美國人一樣？》影片奪下冠軍寶座，片中清楚指出，理解英文的節奏感與連音使用，才是講得流利英文的關鍵。與英文語言學習技巧相關，上榜的還有《Tell的意思不只有說？》、《如何不看字幕也能看懂英文電影》等，顯見加強英文實力、增加即戰力的影音內容，是全體台灣用戶關注的重點。

擁有近 60 萬訂閱戶、擅長拍攝病毒式影片的三人組合 The Kloons 所拍攝的趣味影片《只是好色而已？！》奪下第三名，兼具英語學習與惡趣味的生活影片，同樣受到網友歡迎。

值得注意的是，全年度影片觀看的高峰則落在疫情最為嚴重的 3 至 4 月期間，「自我提升」類型的影片佔據排行榜中的六項名次，顯示大眾希望運用疫情期間，思考並進行自我探索。第二名是《別再浪費時間了！空閒到底該做什麼？》，第四到第七名則分別為《睡覺可以讓你變得更自律》、《不要再浪費你的時間了》、《習慣的力量》、《如何真正活在當下》等。來自美國男星威爾史密斯的勵志演講《你有多自律，就有多自由？》，帶領全球觀眾思考如何自律而成就高效率的人生，同樣也榜上有名，攀上年度第八。

VoiceTube 至今已提供超過 10 萬多部英語學習素材，2020年更是相較前年同期增長 96 % 的內容，主題橫跨疫情、BBC 新聞、脫口秀、電影等不同單元。截至目前，疫情相關的影片已超過 3,000 部以上，如《【新冠肺炎】一封致予譚德塞博士的公開信》、英國女王公開的演說《【新冠肺炎】英國女王發表演說激勵人心！》等，現在皆能在 VoiceTube 觀看具有中英字幕的版本。而 2020 年 ４ 月上線的《如何用英文介紹台灣特色》在八個月內達到近百萬人次觀看， VoiceTube 學員皆能利用字典收藏自己單字與句型用法，在吸收新知之際，也能同步提升英語能力。

VoiceTube 同時也宣布，其 App 版本已全面改版再升級，新增「系統複習機制」功能，透過智慧複習功能讓學員透過複習強化大腦記憶，真正掌握不熟悉的英文弱點。 2021 年， VoiceTube 更將針對廣大的海外市場，推出非英語的語言學習課程，期望利用革命性的教育科技，讓大眾從生活中輕鬆享受語言學習。

(科技)