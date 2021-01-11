林語菲日前拍攝新歌MV。（菲常動人音樂提供）

林語菲創作新曲〈一天一天〉邀來好友小A辣跨刀拍攝MV，提到好交情，當初邀約時小A辣曾失聯好多天，原以為可能無緣合作，後來小A辣坦言，其實是看到劇本後讓她想起亡父，想起滿滿的遺憾而情緒失控！林語菲表示，新歌也是思念已逝小阿姨，「她是我的歌唱啟蒙老師，但來不及看到我的演出，這是我最深的遺憾」，但林語菲領悟人生不能只有遺憾，「好友小A辣的新生，我也為自己跨出一大步，這些都是美麗的勇敢與希望」。

MV劇本則出自林語菲之手，也是新專輯最後一首上架的MV，以親情的遺憾為主軸，傳遞時光無法倒轉，愛要及時把握當下；林語菲表示，MV女主角非小A辣莫屬，「小A辣的性別重置手術成功，真是勇敢的代表，他在求學過程中也曾被霸凌，我們相差一歲，都來自中部，經常彼此傳訊息鼓勵打氣，勇敢做自己，喜歡自己的樣子」！好友提出邀約後，小A辣每看一遍劇本就大哭一次， MV拍攝當天，想起已逝父親更數度淚灑攝影棚。小A辣說：「父親走後，整理遺物時，才驚訝原來自己當直播主，一直以來從不缺席的最鐵粉絲，竟然是自己的老爸，頓時淚水潰堤，這是MV劇情卻也是我的真實人生故事。

林語菲表示，回顧2020年帶走了許多人，希望新歌能讓人放下遺憾，有勇氣面對未來，而這首歌的歌詞則是他想念逝世八年的小阿姨，「她是我歌唱啟蒙老師，小阿姨生前曾參加五燈獎比賽，更是日後我參加歌唱比賽的動力」；然而新歌完成後他因情緒激動、不敢觸碰演唱，錄音前半個月更特別放慢生活步調，返回南投老家，原以為情緒已經照顧好了，但在錄音室時，林語菲想到逝去的親人還是忍不住淚崩，情緒終潰堤無法演唱，後來他手中緊握小阿姨的照片，感覺阿姨就在自己身旁，才完成錄音。

小阿姨罹癌過世才39歲，當時林語菲正在演出，沒能見到阿姨最後一面，「她是一直以來最疼我的親人，自己當時正忙著籌備辦台北首場演唱會，而小阿姨則在台中的醫院病房，她曾答應一定會出席我的首場演唱會，但就在演唱會前夕離世，無法出席我的演唱會，這是我最大的遺憾」；在歌唱的路上，小阿姨開啟他的新希望，讓林語菲提起勇氣參加歌唱比賽，「小阿姨是我人生最重要的轉戾點，遺憾沒能好好的道別，因此創作時，把這些年來想念的心情與還來不及說的話都在其中」。

(中時 )