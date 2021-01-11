台中興大附農棒球隊雖然經費不足，卻靠著團隊作戰，在今年2020黑豹旗高中棒球聯賽險些在4強賽擊敗超級勁旅新北穀保家商，讓長期支持基層棒壘球運動的立法院副院長蔡其昌與好友鑽石運動集團董事長陳立宗十分肯定，今年再度捐贈全隊70多雙總價值超過20萬元的棒球釘鞋，這也是兩人第二度捐贈球鞋給興大附農。

興大附農校長蔡孟峰表示，興大附農因為比較沒有經費的誘因，較難成為頂尖球員的選擇，學校經常要到處拜託，才能留住一些的球員。因此，特別感謝蔡其昌與陳立宗兩人長期對興大附農的支持，讓學校在經費較不足的情況下，球員們也能補充新的球具與配備，相信球員們會更努力，不負大家的支持。

擔任中興大學校友總會長的立法院副院長蔡其昌笑稱，以前是以校友總會長的身分來贈鞋，再來又多一個中華職棒聯盟會長的身分，期盼未來有機會在職棒選秀會上，看到我們興大附農的選手展露頭角。

蔡其昌強調，雖然很多台中的優秀球員被挖腳，但興大附農屢屢靠著團隊作戰精神拿下好成績，這是非常值得我們肯定的事。未來我也會與政府、企業持續促成各縣市城市隊與職棒第六隊的成立，希望能照顧到更多的球員，畢竟棒球是國球不能只是一句口號，相信未來我們的各級棒球會越來越健全。

鑽石運動集團董事長陳立宗表示，美國職棒大聯盟（MLB）賽場上有超過30％的球員穿的是他們製作的品牌球鞋，因此更希望他的鞋子可以讓我們自己台灣的球員們穿上，看到興大附農的優異表現，今年又再度與蔡副院長來贈鞋給全隊球員，希望大家再接再厲，持續拿到好成績。

(中時 )