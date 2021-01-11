業者表示，現階段只想努力把食安做好、把每碗麵煮好。（翻攝官網／許哲瑗新北傳真）

皇家傳承牛肉麵因萊牛爭議與行政院槓上，事後又被檢舉其冷凍調理包工廠為未登記的地下工廠，業者第一時間補齊文件辦理工廠登記，經發局二次會勘後，確認廠房建物、機器設備、環境衛生等均符合規定，本月順利核發合法工廠證照；皇家傳承總經理陳家斌坦言，無端陷入風波已造成商譽嚴重受損，現階段只想努力把食安做好、把每碗麵煮好。

皇家傳承牛肉麵遭行政院前發言人丁怡銘指控牛肉麵使用萊牛，業者第一時間出示檢驗報告自清，丁誇口買100份賠罪卻被發現偷打統編，事後請辭道歉，全案鬧得沸沸揚揚；多日後皇家傳承遭不明人士檢舉，稱其位在新北市新莊區的冷凍加工廠，未依規定向新北市登記，甚至控是黑心的「地下工廠」。

新北市府第一時間前往稽查，業者雖未辦理登記，但工廠土地屬於乙種工業區，建物狀況、衛生管理都符合規定，依「食品工廠建築及設備設廠標準」及「工廠管理輔導法」輔導業者辦理工廠登記。

初次送件時，業者因部分說明文件不齊全，經發局要求補件，業者在最後一刻補齊相關資料，包括工廠登記申請書、公司核准函及變更登記表或商業登記核准函、主要機器設備表及配置圖、建築物配置平面簡圖及面積計算表等文件，初審皆無問題，經發局至工廠實地會勘後，本月核發合法工廠證照。

「商譽早已受損，是對餐飲業最嚴重的打擊。」陳家斌表示，不管是哪一家分店、中央廚房、還是販售冷凍調理包的工廠，都以最嚴謹的食安標準來把關，官網上也公告SGS檢驗合格報告，這次無端捲入萊牛爭議，造成商譽受損，直到現在延燒1個月了，仍有很多網友湧入官網寫下負面留言，最怕客人對餐點失去信心，這對餐飲業來說是很嚴重的打擊。

陳家斌說，2個月來業績起起伏伏，冷凍調理包甚至業績多日掛零，生意、商譽影響很大，目前冷凍工廠已順利取得合法證照，會持續秉持落實食安的精神，把每一碗麵煮好，絕對讓客人吃得放心。

(中時 )