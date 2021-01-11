工具機廠商富強鑫(6603)公布12月營收達3.57億元，來到去年度最高月份；另外，空氣壓縮機製造廠力達-KY(4552)營收4.79億元，年增5.7％。兩家公司都指出，今年大陸內需動能相對樂觀，富強鑫在手訂單能見度達4.5個月，力達-KY新廠房今年順利完工投產，兩家公司對於今年公司營運樂觀看待優於去年表現。

富強鑫12月營收3.57億元，來到去年最高月份，年增10.76％，累計2020年營收30.62億元，年減7.70％。該公司第4季接單飆新高，單季接單金額突破10億元以上，創歷年單季紀錄，且訂單能見度長達4.5個月。

雖然第1季有春節因素，但大陸需求熱絡，訂單暴增影響過年休息天數，以往富強鑫農曆年節前後共休15天，但今年手上訂單相當強勁，因此，休息天數降為6天，員工加班趕工，預期2月及第1季可望淡季不淡。

力達-KY去年12月受惠大陸工業製造業持續復甦，改變歷年年底業績相對較淡的現象，單月營收4.79億元，年增5.7％，2020年累計營收43.85億元，年減19.2％。2020年全年三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔25.7％、57.6％及13.8％。

去年上半年受到新冠疫情整體工業製造業近乎停擺，恢復開工之後業績逐月恢復，尤其在螺桿轉型部分續扮主流，其中高階節能螺桿產品佔整體螺桿機的比重亦從2019年的35.4％增加至43.5％。在關鍵零組件研發上，2020年也將主機研發擴大至100P及175P馬力上，同時研發符合市場需求的節能產品，已發展出較具代表性的F系列、兩級壓縮、E系列及低壓系列四大高階節能螺桿機，更能區分並貼近客戶真實需求。

今年隨著中美局勢變化可望有新面貌，位於泉州台商投資區的新廠房建設預計今年能順利完工，並將開始逐步量產，力達-KY希望能擴大接單動能及提高品牌能見度。

(時報資訊)