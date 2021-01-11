來到2021年，大家都希望新的一年能夠有個全新的開始，哪些星座在今年能否極泰來，迎接滿滿的好運？星座專家唐綺陽老師在《女人我最大》節目中分享，天秤座、金牛座、射手座、水瓶座在2021上半年運勢特別旺，今年人際關係是重大主題，好人緣將會帶來好運，尤其水瓶座在2021上半年一掃過去的陰霾，特別幸運！

▍好運第三名：天秤座

天秤座將有公開亮相的機會，也會有子女運和創意表現，讓天秤受到注意，但天秤對於這些事情有點反感，因為他們有自己的矛盾、固執、堅持，不喜歡用非出自本意的方式發生的任何事，但其實這些都是好的事情。

▍好運第二名：金牛座

金牛座在2021上半年職場運勢旺，上班族會有升官好運，創業者可能跟更大的公司合作、和有名的牌子聯名，或是事業版圖擴張。除了職場運外，也可能發生結婚生子的喜事。

▍好運第一名：射手座、水瓶座

射手座人緣很好，為人誠懇，靠著這些人際特質，在2021上半年越來越好運，很多的資源開始聚集，射手本身的心態也會有所轉變，讓好運逐漸降臨，身邊的朋友就是貴人，對射手幫助很大。

水瓶座過去幾年不太順利，活得就像修行一樣痛苦，因此短時間內不會感覺到2021年有好運降臨，在上半年水瓶座的能見度提高，會感受到自己跟過去不一樣，頭腦清楚很多，可以對許多事侃侃而談，身邊的人也會給予許多鼓勵。另外木土星進入水瓶座的命宮，水瓶座終於不需遷就他人，可以當自己了，上半年越活越自在。

唐綺陽分享4星座2021上半年特別旺

(中時新聞網)