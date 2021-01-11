義大醫院院長杜元坤與澎湖有很深的淵源，直說「澎湖人教我怎麼做好醫生！」（杜元坤提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄義大醫院院長杜元坤長年到澎湖義診，被譽為守護澎湖10萬人的離島狂醫，他11日現身「澎湖惠民醫院」重建募款活動。他提到，從醫30年，每月捐半薪做公益，已經1億元，更透露前陣子身體不適，已經將遺產分配好，不留給兒子，要全數捐出做公益。

他表示，求學階段，深受德雷莎修女一席話影響，「行善需要萬里受苦，那就受苦吧」，他當時就下了志願，希望把力量給最需要的人，當主治醫師的第一份薪水，到現在每個月都捐一半薪水做善事，已經超過1億元，「這表示我還能夠做，幫上帝照顧人」。

「澎湖人教我怎麼做好醫生！」他說，澎湖離島醫療資源不足，澎湖人就醫很辛苦，每年將近有10％的澎湖人為了看病來回奔波台灣，其中更有超過半數至高雄，他深受「十元便當阿嬤」故事感動，因此開啟近10年每月來回澎湖與高雄的候鳥醫師生涯，也替澎湖病人每年省下2、3000萬元交通費。

杜元坤為方便澎湖人到高雄看病，還開立「澎湖人限定回診單」讓澎湖鄉親來義大醫院可以優先就診。他回憶，曾有澎湖病患因找不到醫生治療而在家裡過世，他獲悉消息後，便號召義大醫療團隊承接「澎湖縣離島地區醫療給付效益提昇（IDS）」計畫，2017年親自率義大醫院加入澎湖計畫，每月診次高達50診。

他透露，前陣子身體不太好，約好律師、會計師已經立好遺屬，「一毛錢不給我兒子，財產全部捐出來」，澎湖也是他指定捐贈的對象。他笑說，後來開完刀還活著，會努力賺錢捐給惠民醫院重建計畫。

(中時 )