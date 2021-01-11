公視最新迷你劇《大債時代》由《粽邪》系列電影導演廖士涵執導，結集近年影視票房新星林柏宏、李霈瑜、黃瀞怡（小薰）、陳昊森等演員，內容描述年輕人的負債問題。林柏宏與製作人方夢貞接連二天來到POP Radio，分別接受《POP最正點》主持人林書煒、Guest DJ鄭偉柏和《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，她們共同評價都是對林柏宏在劇中的浮誇演出印象深刻，林柏宏也搞笑回應「歡迎加入我的公司」。

林柏宏在《大債時代》飾演斜槓青年楊大器，被稱為史上最「油」的演出，他自嘲「很多人覺得我在演一個騙子」，他表示，平時他都是實話實說「甚至有五分我只會講三分」，但為了演出角色，他則參考了父母以前生意的夥伴。林柏宏也替角色辯解，他希望大家跟隨劇情，就能知道這樣的演繹都是一種武裝。

「無法講真話、無法聊天」，林柏宏認為「楊大器」的角色真實對比了華人家庭裡的父子關係，吳怡霈隨口問了林柏宏與父親的狀況，居然也讓他一時語塞，才緩緩回答「花了很長的時間才有辦法好好聊天」，他認為是傳統思想下男生被長輩賦予某些期許，卻較難被同理而導致的狀況，但他也強調和爸爸之間並沒有隔閡，「已經算是很幸福了」。

林柏宏出道14年，去年憑《怪胎》入圍金馬獎最佳男主角，未來想挑戰那種角色是運動員，因為意志力與由內而外展現的抗壓力，讓他躍躍欲試；鄭偉柏接話說「想看你演花花公子」，讓他像被發現祕密般應和「其實我想演愛情片」。《大債時代》於1月2日起每周六晚間9時在公共電視首播。

林柏宏在新戲《大債時代》中飾演斜槓青年，被認為是史上最「油」的演出。POP Radio提供

林柏宏最想挑戰運動員角色，但內心也渴望接演愛情片。POP Radio提供

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