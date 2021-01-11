市議員李榮鴻邀相關單位了解海翁橋新建進度。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安濱海樂園海翁橋新建工程將於10月份發包，地方希望能趕在明年沙雕音樂季前完成，市議員李榮鴻11日前往現場了解進度，他表示，海翁橋興建為地方觀光重要一環，可望給地方帶來不錯的觀光效益。

大安濱海樂園虹橋於1998年啟用，因橋梁鏽蝕嚴重於2015年中封橋，經民代等協調管線及爭取經費，於2019年底拆橋，後續興建橋樑亦於議會多次提及，今年獲市府編列4470萬元經費擬新建海翁橋。李榮鴻今日與新建工程處、大安區長及在地陳金隆、王勝宗里長現勘。

大安區長許宏綺指出，虹橋為北汕居民的記憶連結，為連接南岸、北岸生態觀光的重要角色，希望相關單位能儘速完成。海墘里長王勝宗、福住里長陳金隆更表示，希望該工程能夠趕在明年沙雕音樂季前完成，讓景點跟景點間串聯吸引更多觀光客進入大安，帶動海線觀光。

台中市新建工程處土木工程科科長楊傑漢說明，目前規劃橋樑長60公尺、寬6公尺，該工程擬於2月份辦理設計監造發包，10月份辦理工程發包，預計最快於明年度可完工。

李榮鴻說，海翁橋興建為地方觀光重要的一環，經由景點間的串連及自行車觀光，可望給地方帶來不錯的觀光效益，讓更多人認識大安，讓他們也能持續建設地方。

(中時 )